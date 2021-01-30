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Названы пять главных ошибок при приготовлении картофеля

Иван Линдеманн
07:54 30.01.2021
Повар уточнил, что ни в коем случае нельзя жарить этот овощ сырым.
Названы пять главных ошибок при приготовлении картофеля
© Фото: congerdesign, Pixabay
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Картофель - это один из самых универсальных продуктов на кухне, сочетающийся почти с любым блюдом. Но зачастую при его приготовлении люди совершают несколько ошибок.

Первая из них - неправильный выбор овоща. Издание megastar.co.uk отмечает, что различные виды картофеля предназначены для различных целей.

Вторая ошибка - варка на максимальном огне. В данном случае снаружи картофель переваривается, а внутри, наоборот, остается сырым. Отмечается, что оптимальное время приготовления зависит от размера овоща.

Третья ошибка - перегрев при приготовлении пюре. Для этого идеального блюда нужно варить картофель на слабом огне. Иначе пюре будет водянистым и рыхлым.

Четвертая ошибка совершается во время жарки. Специалисты уточняют, что перед этим способом приготовления картофель предварительно нужно отварить. После этого он должен остыть, и только потом его следует поместить на сковороду.

Пятая ошибка - запекание при очень низкой температуре. В конвекционной печи правильно запекать картофель в течение 30 минут при температуре около 200 градусов.

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