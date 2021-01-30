Психолог объяснил, как перестать бояться уколов

Около десяти процентов людей страдают от трипанофобии — боязни уколов, шприцов и иголок. Часто этот страх формируется в детстве и во взрослом возрасте может стать серьезной проблемой.

Как рассказал психолог Сергей Ланг в комментарии радио Sputnik, для начала необходимо избавиться от иррациональных мыслей по этому поводу. Эксперт рекомендует взять листок бумаги и подробно выписать все страхи, связанные с уколами - боль, возможность осложнений, потенциальное занесение инфекции и так далее.

После этого надо записать противоположные мысли — о том, что боль незначительна, врач делает подобные уколы каждый день и обладает опытом, а сам процедура займет несколько секунд. Написание и чтение этих записей поможет начать относиться к проблеме более рационально.

«Когда вы заходите в кабинет к врачу, не нужно смотреть, как он достает шприц, иголку, набирает лекарство, делает укол. Самый хороший способ – отвлечься. Возьмите с собой наушники, включите веселую песню. Можете в этот момент разговаривать с врачом на отвлеченные темы», - отметил эксперт.

Кроме того, существует другой способ себя отвлечь, добавил психолог. В момент укола можно попробовать сильно ущипнуть себя. Таким образом внимание переключится на другую локацию, и боль от укола будет менее заметна.