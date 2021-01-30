В стране и мире Губернатор Самарской области пообещал помочь семьях погибших в ДТП Иван Линдеманн В крупной аварии, в результате которой столкнулись грузовая фура, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус, погибли 12 человек, еще столько же пострадали. © Фото: ДТП и ЧП Тольятти Тольятти Онлайн ТЛТ, ВК Читайте нас на: Семьям погибших в ДТП под Самарой окажут помощь. Такое обещание дал губернатор региона Дмитрий Азаров. «Держу ситуацию на личном контроле, прервал командировку в Москве и вылетаю в регион. Пострадавшим и родственникам погибших окажем необходимую помощь. Соболезнования родным и близким», - сказал он а своей странице в Instagram. Глава Самарской области подтвердил, что пострадавшие в аварии направлены в Сызранскую центральную городскую больницу. «Для оперативной помощи на месте работали 9 экипажей скорой, 4 мультидисциплинарные бригады. Сейчас все пострадавшие доставлены в больницу. На участке дороги организовано реверсивное движение», - уточнил он. В крупном ДТП, в результате которого столкнулись грузовая фура, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус, погибли 12 человек, еще столько же пострадали. Все произошло на 873-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района. По предварительной версии, авария случилась после того, как водитель автобуса пошел на обгон. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика