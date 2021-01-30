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Губернатор Самарской области пообещал помочь семьях погибших в ДТП

Иван Линдеманн
07:32 30.01.2021
В крупной аварии, в результате которой столкнулись грузовая фура, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус,  погибли 12 человек, еще столько же пострадали.
Губернатор Самарской области пообещал помочь семьях погибших в ДТП
© Фото: ДТП и ЧП Тольятти Тольятти Онлайн ТЛТ, ВК
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Семьям погибших в ДТП под Самарой окажут помощь. Такое обещание дал губернатор региона Дмитрий Азаров.

«Держу ситуацию на личном контроле, прервал командировку в Москве и вылетаю в регион. Пострадавшим и родственникам погибших окажем необходимую помощь. Соболезнования родным и близким», - сказал он а своей странице в Instagram.

Глава Самарской области подтвердил, что пострадавшие в аварии направлены в Сызранскую центральную городскую больницу.

«Для оперативной помощи на месте работали 9 экипажей скорой, 4 мультидисциплинарные бригады. Сейчас все пострадавшие доставлены в больницу. На участке дороги организовано реверсивное движение», - уточнил он.

В крупном ДТП, в результате которого столкнулись грузовая фура, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус,  погибли 12 человек, еще столько же пострадали. Все произошло на 873-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района. По предварительной версии, авария случилась после того, как водитель автобуса пошел на обгон.

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