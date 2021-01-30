Одиннадцать человек находятся в реанимации после смертельного ДТП с автобусом под Самарой

В реанимации находятся 11 человек, в том числе полугодовалый ребенок, после ДТП с автобусом под Самарой. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Армен Бенян.

Авария произошла вечером в пятницу на 873 км трассы М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района. По данным МЧС, грузовой автомобиль DAF столкнулся с рейсовым автобусом Citroen. Сообщалось, что в аварии погибли 12 человек.

«Из 13 пациентов, которые были доставлены в больницу, в настоящий момент 11 находятся на лечении в реанимации, двое пациентов скончались в ближайшие минуты после поступления», - приводит РИА Новости главу регионального Минздрава.

Состояние одиннадцати человек оценивается от средней тяжести до тяжелой, уточнил Армен Бенян. Он добавил, что пострадавший в ДТП полугодовалый мальчик находится в тяжелом стабильном состоянии. В ближайшие часы его должны эвакуировать в областную детскую больницу. По словам министра здравоохранения, водитель грузовика после осмотра врачами в госпитализации не нуждается.

Ранее сообщалось, что самарские следователи возбудили уголовное дело, расследование которого передано в центральный аппарат СК. На данный момент устанавливаются причины столкновения. По предварительной информации, водитель грузовика допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу движения.