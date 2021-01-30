МИД: Россия готова к деполитизированным поставкам вакцины от COVID-19

Россия готова к деполитизированному сотрудничеству по вопросам поставок вакцин от новой коронавирусной инфекции в другие страны. С таким заявлением выступил замминистра иностранных дел Александр Грушко. Во время визита в Грецию журналисты спросили его, не обсуждалась ли в ходе переговоров тема возможных поставок российских лекарственных препаратов от COVID-19 Афинам.

«Я надеюсь, что ситуация будет меняться, даже вне зависимости от политических представлений и предпочтений. Просто жизнь будет заставлять двигаться в сторону более открытых схем сотрудничества. Мы не обсуждали конкретно возможные поставки. Я еще раз сегодня подчеркнул, что Россия готова к деполитизированному сотрудничеству со всеми, и мы это уже продемонстрировали в контактах со многими странами», - приводит ТАСС слова замминистра.

Грушко отметил, что на западе была организована настоящая компания по дезинформации. Российская вакцина демонизировалась и называлась неэффективной и опасной. Замминистра указал, что в России давно идет массовая вакцинация всех слоев населения. Никаких негативных последствий не наблюдается, вакцина надежна и безопасна.

Грушко отметил, что для пандемии коронавируса не существует границ и единственным способом победить инфекцию остается подлинно многоформатное сотрудничество всех стран. Россия всегда готова протянуть руку помощи всем, кто в ней нуждается, заявил Грушко.