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Биткоин начал дешеветь

Тамара Астапенкова
06:59 30.01.2021
На данный момент стоимость самой популярной криптовалюты составляет 33,891 тысячи долларов.
Биткоин начал дешеветь
© Фото: pixabay.com
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Более чем на 10% подешевел биткоин после резкого скачка в цене 29 января. На данный момент стоимость самой популярной криптовалюты составляет 33,891 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные сайта, специализирующегося на цифровых валютах.

Накануне цена биткоина резко подскочила. За час достигнув отметки 37,299 тысчи долларов. Специалисты связывают такой резкий скачок стоимости с тем, что в своей учетной записи в Twitter Илон Маск разместил хештег этой криптовалюты.

Напомним, что цена биткоина резко рухнула после исторического максимума 11 января. Тогда она составила 35 тысяч долларов, а самый высокий показатель отмечался за два дня до этого – 41 тысяча долларов.

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