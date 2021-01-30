Биткоин начал дешеветь

Более чем на 10% подешевел биткоин после резкого скачка в цене 29 января. На данный момент стоимость самой популярной криптовалюты составляет 33,891 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные сайта, специализирующегося на цифровых валютах.

Накануне цена биткоина резко подскочила. За час достигнув отметки 37,299 тысчи долларов. Специалисты связывают такой резкий скачок стоимости с тем, что в своей учетной записи в Twitter Илон Маск разместил хештег этой криптовалюты.

Напомним, что цена биткоина резко рухнула после исторического максимума 11 января. Тогда она составила 35 тысяч долларов, а самый высокий показатель отмечался за два дня до этого – 41 тысяча долларов.