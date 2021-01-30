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В МЧС назвали самую опасную сторону дома со «снежными шапками»

Иван Линдеманн
06:28 30.01.2021
Крупные снежные шапки чаще всего скапливаются на участках крыш с восточной стороны.
В МЧС назвали самую опасную сторону дома со «снежными шапками»
© Фото: pixabay
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В МЧС напомнили о необходимости избегать тех мест около зданий, где наиболее вероятно обрушение снега и наледи. Чаще всего снежные массы обрушиваются с восточной стороны домов.

«Крупные снежные шапки чаще всего скапливаются на участках крыш с восточной (подветренной) стороны. Не рассчитанные на большую нагрузку крыши легких сооружений могут деформироваться или обрушиться под тяжестью снега», - рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС РФ по ЕАО.

Кроме того, особо опасными участками крыши являются водостоки, так как там образуются сосульки. Спасатели призвали граждан быть внимательнее во время оттепели, чтобы минимизировать риск попасть под обрушение снежных масс. В случае обнаружения таких масс на крыше многоквартирного дома следует обратиться в управляющую компанию.

В МЧС также напомнили об опасности передвижения по тротуарам в период зимней оттепели. Риск поскользнуться и травмироваться из-за наледи в это время существенно повышается.

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