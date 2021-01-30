В Росздравнадзоре рассказали, может ли быть платной прививка от коронавируса

В России вакцина от коронавируса не поступает в розничную продажу. Поэтому любые медицинские учреждения, где проводится вакцинация, не имеют права требовать у граждан деньги за препарат. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

«В розничную продажу вакцина не поступает. Требование оплаты стоимости вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19 является незаконным», - приводит РИА Новости слова сообщения.

В ведомстве уточнили, что вакцинацию от коронавируса имеют права проводить только те медучреждения, у которых есть лицензия на осуществление работы по проведению профилактических прививок.

Напомним, что в России с 18 января стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Теперь любой желающий, при отсутствии противопоказаний и признаков респираторных заболеваний, а также при наличии паспорта и полиса ОМС, может сделать прививку без ограничений по возрасту.