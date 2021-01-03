Освобожденные в Ливии россияне вернулись на родину

Трое освобожденных в Ливии российских граждан и один украинец прибыли в РФ. Об этом рассказал член Общественной палаты России, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Самолет сел», - приводит РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось, что в Ливии из плена была освобождена группа россиян и один гражданин Украины. По словам Малькевича, все они были похищены несколько недель назад. Сложнейшая работа по освобождению проводилась совместно с дипломатами.

Александр Малькевич выразил огромную благодарность заместителю главы МИД России, специальному представителю президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилу Богданову, «организовавшему эту операцию и фактически руководившему ей».