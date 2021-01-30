Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На востоке Кубы разбился вертолет

Роман Захаров
05:45 30.01.2021
В результате инцидента погибли несколько человек.
На востоке Кубы разбился вертолет
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Читайте нас на:

По меньшей мере пять человек стали жертвами крушения вертолета на востоке Кубы. Об этом пишет местное издание Cuba Debate, ссылаясь на министерство революционных вооруженных сил.

Согласно публикации, инцидент произошел в пятницу утром по местному времени. Воздушное судно следовало из провинции Ольгин в Гуантанамо и «врезалось в возвышенность».

Расследованием инцидента уже занялась комиссия министерства революционных вооруженных сил.

В конце прошлого года в пакистанском регионе Гилгит-Балтистан потерпел крушение военный вертолет. В результате этого инцидента погибли четыре человека.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
05:45 В стране и мире
На востоке Кубы разбился вертолет
05:14 В стране и мире
Быстрыкин поручил передать дело о ДТП под Самарой в Центральный аппарат СК РФ
16:13 ОПК
Видео
Шойгу наградил сотрудников предприятий ОПК в Единый день военной приемки
03:22 В стране и мире
Роскосмос запустит три ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру
02:53 В стране и мире
Чехия запретила въезд иностранцам без крайней необходимости
Популярное
Популярное
Видео
Без дозаправки из Владивостока до Москвы: на что способны модернизированные Ил-76МД-90А
Видео
Небо под защитой: в Ульяновске готовятся передать в воинские части комплексы «Бук-М3»
Видео
Вооружен до зубов: опубликованы уникальные кадры с борта корвета «Гремящий»
Гибель туристов на перевале Дятлова получила новое объяснение
Видео
«Золотые» руки: как ремонтные мастерские обманывают россиян и вымогают деньги
Стоматолог перенесла клиническую смерть и рассказала о путешествии «в волшебные джунгли»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.