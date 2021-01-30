На востоке Кубы разбился вертолет

По меньшей мере пять человек стали жертвами крушения вертолета на востоке Кубы. Об этом пишет местное издание Cuba Debate, ссылаясь на министерство революционных вооруженных сил.

Согласно публикации, инцидент произошел в пятницу утром по местному времени. Воздушное судно следовало из провинции Ольгин в Гуантанамо и «врезалось в возвышенность».

Расследованием инцидента уже занялась комиссия министерства революционных вооруженных сил.

В конце прошлого года в пакистанском регионе Гилгит-Балтистан потерпел крушение военный вертолет. В результате этого инцидента погибли четыре человека.