Быстрыкин поручил передать дело о ДТП под Самарой в Центральный аппарат СК РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отдал поручение Центральному аппарату ведомства расследовать уголовное дело о гибели 12 человек в ДТП в Самарской области. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина в целях наиболее полного, всестороннего и объективного расследования уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), передано в Главное следственное управление СК России», - заявила она.

Смертельное ДТП произошло в 19.20 (18.20 мск) на 873-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» рядом с селом Заборовка Сызранского района. Там столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. В результате инцидента погибли 12 человек.

В МВД позже сообщили, что авария могла произойти после того, как водитель грузовика допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу.