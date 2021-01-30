Ученые выяснили, что хриплый голос может быть симптомом рака

Охриплость голоса или его слабость, образовавшиеся без видимой причины, могут свидетельствовать о развитии онкологического заболевания легких. К такому выводу пришли специалисты международного Фонда рака легких.

Как пишет Express, ссылаясь на исследование ученых, охриплость и слабость голоса могут быть вызваны опухолью, давящей на гортанный нерв, который расположен в грудной клетке. Это ослабляет либо парализует нерв, а в некоторых случаях приводит к параличу голосовой связки.

Ранее эксперты из организации Cancer Research UK, которая изучает онкологические заболевания и методы их профилактики, выяснили, что шишки и припухлости в подмышечных впадинах могут быть возможными предвестниками рака легких.