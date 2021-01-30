В Госдепартаменте США выступили с заявлением о продлении ДСНВ

Власти США настроены завершить процедуру продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических вооружений (ДСНВ) до пятого февраля. Официальный Вашингтон планирует продлить договор на пять лет. Об этом сообщил информированный источник в Госдепартаменте, комментируя недавние договоренности двух президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

«Есть еще шаги, которые необходимо завершить. Но мы оптимистично настроены, что это продление документа, которое явно соответствует нашим интересам национальной безопасности, будет завершено до истечения срока действия документа 5 февраля», - приводит ТАСС слова представителя Госдепартамента США.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации продления ДСНВ. Ранее его приняла Госдума РФ, закон также был одобрен Советом Федерации. Соглашение предусматривает продление договора на пять лет - до 5 февраля 2026 года.

В Кремле отметили, что продление ДСНВ отвечает национальным интересам Российской Федерации, позволяет сохранить прозрачность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США, а также поддержать стратегическую стабильность в мире.