Биткоин впервые достиг отметки в 33 тысячи долларов

Стоимость биткоина впервые за всю историю превысила 33 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В течение нескольких часов стоимость биткоина впервые превысила отметку в 30 тысяч долларов и начала стремительно расти, пока не достигла уровня в 33 136,92 доллара. После этого криптовалюта сбавила в цене.

По данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, на 00:37 мск биткоин оценивается в 31 366,05 доллара и растет более чем на 7%.

За 2020 год биткоин подорожал более чем на 300%, неоднократно побив исторические максимумы. Только в декабре его стоимость увеличилась на 50%.