СМИ: в Ираке при авиаударе коалиции уничтожен один из главарей ИГ*

В Ираке в результате авиаудара, нанесенного возглавляемой США международной коалицией, был уничтожен один из главарей террористической группировки «Исламское государство»*. Об этом пишет New York Times.

По информации газеты, Джаббар Сальман Али Фархан аль-Иссауи, известный также под именем Абу Ясир, был ликвидирован в среду в районе города Киркук. Помимо него, были убиты еще девять террористов.

Отмечается, что в спецоперации принимали участие службы безопасности Ирака. Удар с воздуха нанесли американские военные.

Как, в свою очередь, заявил представитель коалиции Уэйн Маротто, гибель аль-Иссауи является «серьезным ударом» для ИГИЛ*.

В материале говорится, что аль-Иссауи руководил действиями боевиков ИГ* в Ираке и намеревался восстановить влияние террористической организации в стране. Издание также пишет, что уничтожение одного из лидеров «Исламского государства»* стало ответом на террористическую атаку, произведенную бандитами в Багдаде на прошлой неделе. Тогда погибли 32 человека, более 100 получили ранения.

*«Исламское государство», ИГ, ИГИЛ - террористическая группировка, запрещена в РФ