Роскосмос запустит три ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру

Роскосмос запланировал три пуска ракет-носителей «Союз-СТ» с космодрома Куру во Французской Гвиане.

«В сентябре намечается запуск двух европейских навигационных спутников Galileo, в ноябре и декабре - два старта по 34 британских спутника связи OneWeb в каждом», - пишет РИА Новости со ссылкой на источник в космической отрасли.

В период с 2011 по 2016 годы, ракетами «Союз» с Куру в космос отправлены 14 спутников европейской глобальной навигационной системы Galileo. В 2016-2018 годах тремя ракетами Ariane 5 запущено еще 12 спутников.

Соглашение на 21 пуск ракет-носителей «Союз» с компаниями Arianespace и OneWeb было подписано в 2015 году. Спустя пять лет количество пусков было скорректировано до 19. Накануне в Роскосмосе рассказали о планах произвести в этом году десять пусков ракет-носителей «Союз-2» и «Союз-СТ» в интересах зарубежных партнеров.