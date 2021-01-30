В Балашихе мужчина попытался сжечь жену в ходе ссоры

Следователи выясняют причины ЧП в подмосковной Балашихе, где мужчина избил и попытался сжечь свою жену. Инцидент произошел в квартире, во время ссоры супругов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«В дежурную часть МУ МВД России "Балашихинское" поступило сообщение о хлопке и возгорании в одной из квартир жилого дома по улице Дмитриева. Прибывшие полицейские установили, что в ходе семейного конфликта супружеской пары мужчина 1977 года рождения причинил телесные повреждения своей супруге, облил ее горючей жидкостью, после чего поджег», - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Пострадавшую пришлось экстренно госпитализировать с сильными ожогами. О ее состоянии не сообщается. Помощь медиков понадобилась и ее мужу, так как он тоже обгорел. По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовное дела.