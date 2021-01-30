Адвокат рассказал, как вернуть деньги за сожженный автомобиль

На фоне случаев возгораний автомобилей, адвокат Алексей Гавришев напомнил их владельцам правильный алгоритм действий. Машина может сгореть из-за неправильно установленной системы предпускового подогревателя, прохудившейся топливной системы или в результате действий злоумышленников. В любом случае, знать свои права необходимо, уверен Гавришев.

«Сразу после возгорания владельцу необходимо вызывать пожарных и полицию. У полицейских необходимо потребовать составления справки о пожаре, при этом стоит внимательно проследить, чтобы в ней были точно указаны реквизиты авто и все обстоятельства произошедшего, так как это будет очень важно при обращении в страховую компанию и в суд», - цитирует РИА Новости слова адвоката.

В случае, если автомобиль не был застрахован, а вероятный виновник происшествия так и не найден, автовладельца ждет независимая экспертиза, которая подтвердит причину пожара.

Если всему виной заводской брак, то появляется основание для обращения в суд и подачи заявления на производителя. Как правило, крупные компании дорожат своей репутацией, отмечает юрист и проблем с выплатами не возникает.