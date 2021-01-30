В Дагестане полицейский спас двух человек из объятого пламенем автомобиля

Сотрудник полиции спас двух человек из полыхающего автомобиля в Дагестане. Инцидент произошел на 775-м километре автодороги «Кавказ» в Кумторкалинском районе республики. Абдулбасыр Чинчаров оказался свидетелем крупного ДТП. Столкнулись два автомобиля, один из которых мгновенно вспыхнул.

«Не раздумывая, полицейский подбежал к горящему автомобилю. Увидев, что двери заблокированы, а в машине находятся люди, он разбил стекло, вытащил водителя, оттащив его на безопасное расстояние. В машине оставался еще один человек, одежда на котором уже горела. Полицейскому, несмотря на пламя все же удалось вытащить пострадавшего из автомобиля», - говорится в сообщении ведомства в Instagram.

Прибывшие на место пожарные потушили огонь, а медики госпитализировали пострадавших. Одного из них уже выписали из больницы, другой идет на поправку. Журналистам полицейский ответил, что не мог поступить иначе.