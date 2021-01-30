Два человека погибли в ДТП в Пензенской области

Два человека погибли, еще двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести в Пензенской области, где столкнулись два легковых автомобиля. Трагедия произошла на 35-м километре автодороги Поим - Башмаково - Земетчино, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

«По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля SsangYong под управлением мужчины 1954 года рождения и автомобиля ВАЗ-2114 под управлением мужчины 1999 года рождения. В результате происшествия водитель и пассажирка автомобиля ВАЗ-2114 1980 года рождения от полученных травм скончались на месте. Водитель и пассажирка автомобиля SsangYong 1954 года рождения получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

По факту произошедшего следователи приступили к проверке. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ЧП и степень вины каждого участника дорожной аварии.