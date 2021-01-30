В мире за сутки выявили более 500 тысяч случаев заражения COVID-19

Число заразившихся COVID-19 в мире за минувшие сутки увеличилось на 500 тысяч и сейчас составляет 101,56 миллионов. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Также, по данным ВОЗ, за минувшие 24 часа на планете скончались более 13 тысяч пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Таким образом, общее число умерших с диагнозом COVID-19 к настоящему моменту превысило 2,19 миллиона.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные данные о случаях заражения и смерти, предоставляемые разными странами.

В России за минувшие сутки коронавирусом заразились 19 032 человек. За все время в нашей стране было выявлено 3 832 080 случаев заболевания данной инфекцией.