Ученый выдвинул неожиданную теорию о нулевом пациенте с ВИЧ

Канадский ученый, профессор Жак Пепин предположил, что первый случай заражения человека ВИЧ-инфекцией произошел во время Первой мировой войны.



Специалист выдвинул гипотезу, что впервые человек заразился инфекцией в 1916 году на юго-востоке Камеруна. Произошло это во время охоты на обезьян. Ученый уточнил, что «нулевым» пациентом стал французский, бельгийский или британский солдат, который участвовал в боевых действиях против немецких войск в Камеруне, пишет Daily Mail.

Пепин предположил, что военнослужащие провели в Молунду три или четыре месяца перед дальнейшим продвижением. Тогда главной проблемой для них стал голод.

Дело в том, как предположил профессор объяснил, что у военных быстро закончилось продовольствие. Чтобы добыть себе пищу, им пришлось охотиться на животных.

Пепин предположил, что один из солдат был инфицирован во время охоты. Была убита шимпанзе, и во время разделки военный поранился, что привело к заражению.

Далее солдат вернулся в Конго и стал распространителем болезни, носителем которой к началу 50-х годов стали около пятисот человек.

Ученый уверен, что главной причиной распространения ВИЧ-инфекции тогда было повторное использование игл в больницах из-за общего дефицита медикаментов.

Как предположил ученый, из Леопольдвиля ВИЧ-инфекция далее распространилась по всему Конго.