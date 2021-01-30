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Вице-премьеры РФ, Азербайджана и Армении провели заседание трехсторонней рабочей группы по Карабаху

Виктория Ивашечкина
22:05 30.01.2021
Стороны договорились создать ряд экспертных подгрупп до 2 февраля.
Вице-премьеры РФ, Азербайджана и Армении провели заседание трехсторонней рабочей группы по Карабаху
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Участники трехсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху в ходе заседания приняли решение создать экспертные подгруппы по вопросам перевозок и обеспечения их безопасности, а также другого контроля. Об этом сообщил вице-премьер Алексей Оверчук. Подчеркивается, что их сформируют до 2 февраля.

«Стороны договорились создать следующие экспертные подгруппы: по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам», - сказано в сообщении, размещенном на сайте кабмина России. 

Также планируется создать подгруппы по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный контроль.

Ранее российский лидер Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым начало работы совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Сообщается, что Алиев поздравил российского президента с открытием российско-турецкого мониторингового центра. Лидеры двух стран подчеркнули, что он послужит делу обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе.

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