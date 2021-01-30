Бомбардировщики B-52H ВВС США переброшены в Тихоокеанский регион

Четыре бомбардировщика B-52H Stratofortress переброшены на авиабазу Андерсен на острове Гуам в Тихом океане. Об этом сообщает тихоокеанское командование ВВС США.

Переброска бомбардировщиков в регион может быть связана с непростыми отношениями Вашингтон и Пекина, пишет Mehrnews. Так, один из самолетов перед посадкой пролетел над спорными водами и островами в Южно-Китайском море, на которые отстаивает права Китай.

В район Южно-Китайского моря на прошедшей неделе также вошла авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Theodore Roosevelt (CVN-71).

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты готовы оборонять японский остров Сенкаку, право на который оспаривает Китай.