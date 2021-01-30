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Американские военные приняли антифриз за алкоголь и отравились

Виктория Ивашечкина
22:32 30.01.2021
По данным американских СМИ, двое из них находятся в критическом состоянии.
Американские военные приняли антифриз за алкоголь и отравились
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Звезда
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На военной базе Форт-Блисс в Техасе 11 военнослужащих отравились после употребления антифриза, который они приняли за алкоголь. Об этом в субботу, 30 января.

Инцидент произошел 28 января, но о нем стало известно лишь спустя два дня. Среди госпитализированных солдат один прапорщик, два унтер-офицера и восемь рядовых военнослужащих. По последним данным, двое из них находятся в критическом состоянии, передает издание The Tribune

Подчеркивается, что военнослужащие употребили вещество в последний день 10-дневных учений. При этом военнослужащим было запрещено употреблять какой-либо алкоголь при исполнении служебных обязанностей.

«Первоначальные результаты токсикологии указывают на то, что солдаты отравлены этиленгликолем», - уточнили официальные представители армии.

В связи с происшествием, как пишет издание, проводится расследование.

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