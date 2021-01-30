В Петербурге открыли почти 100 пунктов вакцинации от коронавируса

В Санкт-Петербурге количество пунктов вакцинации от коронавируса выросло до 99. Об этом сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению инфекции.

«Увеличивается количество участвующих в прививочной кампании пунктов на базе медицинских организаций… их число на сегодняшний день достигло 99», – говорится в сообщении.

В координационном совете также добавили, что в городе параллельно ведется работа по увеличению пропускной способности каждого из пунктов, уточняет ТАСС.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе в ближайшее время планируется снять ряд ограничений. На данный момент в городе наблюдается достаточно устойчивая тенденция на снижение распространения инфекции.