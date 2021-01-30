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Диетолог рассказала об опасном для здоровья завтраке

Анна Касаткина
21:35 30.01.2021
После сна организму важно получить витамины и полезные микроэлементы, отметила врач.
Диетолог рассказала об опасном для здоровья завтраке
© Фото: pixabay
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Бутерброды на белом хлебе и кофе – худшие продукты для употребления на завтрак. Об этом предупредила врач-диетолог Анжелика Дюваль.

«Я категорически не рекомендую есть на завтрак бутерброды – излюбленное в нашей стране питание», – заявила врач.

Речь идет о бутербродах на белом хлебе, который содержит сахар и дрожжи, а также о колбасе с красителями и консервантами. Дюваль пояснила, что во время сна человек восстанавливает потраченные за предыдущий день ресурсы и ему необходимо восполнить запасы энергии. В случае перекуса хлебом с колбасой вместо витаминов и полезных микроэлементов организм получит необходимость переварить тяжелую пищу и вывести вредные вещества, что негативно отразится на самочувствии в течение дня.

Еще одним запретным продуктом Дюваль назвала кофе, который дает бодрость лишь на ограниченный промежуток времени, а затем наступает сонливость.

«Но самое вредное в нем – то, что он подавляет чувство голода, и кофеманы это прекрасно знают», – сказала диетолог в эфире «Радио 1».

Напиток, по словам доктора, может вызвать так называемую «яму желудка» ближе к вечеру, то есть сильное чувство голода, которое чревато набором лишних килограммов.

В качестве полезного завтрака врач назвала каши из круп, которые нужно варить, с добавлением молока, ягод и фруктов.

«Никаких быстрорастворимых каш нельзя есть ни в коем случае, потому что это чистый простой углевод, который содержит сахар», – подчеркнула она.

Кроме того, на завтрак можно приготовить омлет, отварить яйца, сделать салат с кальмарами или бутерброд с куриной грудкой на цельнозерновом хлебе. Один день в неделю можно посвятить разгрузке организма, заключила Дюваль.

Ранее диетолог рассказала, каким должен быть полезный завтрак школьника.

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