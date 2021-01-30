Двое пострадавших: в кафе на территории «Флакона» в Москве взорвался газовый баллон

В МЧС РФ сообщили, что в результате взрыва газо-воздушной смеси в кафе на территории дизайн-завода «Флакон» в Москве пострадали два человека.

«В 19:47 мск поступило сообщение о хлопке по адресу: Большая Новодмитровская улица, д. 36, стр. 2», - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС РФ по Москве уточнили, что на втором этаже в одном из кафе на кухне произошла вспышка газо-воздушной смеси без дальнейшего горения.

Пострадавшие были госпитализированы. На данный момент здание работает в штатном режиме, при этом эвакуация не проводилась.