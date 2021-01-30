В стране и мире Мишустин постановил проиндексировать выплаты военнослужащим и силовикам Анна Касаткина Индексация распространяется на выплаты после 1 января 2021 года. © Фото: pixabay Читайте нас на: В России проиндексируют отдельные выплаты военнослужащим и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «Исходя из уровня инфляции…осуществить индексацию с применением коэффициента 1,037 проиндексированных в соответствии с постановлением правительства РФ от 27 января 2020 года №49 "Об индексации в 2020 году" размеров отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной службы (службы), и гражданам, проходившим военные сборы"», – говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации. Уточняется, что будут проиндексированы страховые суммы для военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, нацгвардии и органов принудительного исполнения. Индексация единовременных пособий коснется полицейских, военнослужащих и сотрудников органов исполнительной власти, военнослужащим также увеличат ежемесячные денежные компенсации. Согласно постановлению, выплаты индексируются с 1 января 2021 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика