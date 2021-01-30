В Тунисе зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

«Вакцине «Спутник V» в рамках экстренной процедуры выдана временная регистрация на один год для распространения на тунисском рынке», — говорится в сообщении минздрава страны, передает РИА Новости.

Напомним, Тунис стал третьей страной в Африке после Алжира и Гвинеи, которая зарегистрировала российский препарат, разработанный НИЦ имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что вакцинацию от коронавирусной инфекции в Боливии российским препаратом «Спутник V» начали с медперсонала в регионе Санта-Крус. По словам президента страны Луиса Арсе, в пятницу, 29 января, стартовал этап структурного решения проблемы COVID-19.