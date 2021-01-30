«Всю жизнь гастролировала»: Виторган поделилась воспоминаниями о певице Аллы Йошпе

Супруга советского и российского актера Эммануила Виторгана, Ирина Виторган, поделилась воспоминаниями о певице Алле Йошпе. Напомним, в субботу, 30 января, стало известно о смерти эстрадной исполнительницы.

По словам Виторган, на сцене и в жизни Алла Йошпе и ее супруг Стахан Рахимов были неразделимой парой.

«Они друг друга дополняли, это была неразделимая пара. Столько пройти в жизни вместе. И тогда, когда их не пускали в Израиль, потом не дали им выйти на сцену, и они устраивали частные концерты у себя дома. Исключительная и изумительная пара», - подчеркнула Виторган в комментарии «Звезде».

По словам супруги Эмманиула Виторгана, при всей своей болезни и инвалидности Алла всю жизнь занималась гастролями, выступала по всей Америке в таком возрасте.

О смерти Аллы Йошпе сообщила в соцсетях писательница Мария Абрамова. По ее словам, у певицы были проблемы с сердцем.

Певица Алла Йошпе родилась в 1937 году в Москве. В 60-70-х годах прошлого века дуэт Йошпе и Рахимова был на пике славы.