Точные копии оружия и техника времен ВОВ: в парке «Патриот» прошла историческая реконструкция операции «Искра»

В подмосковном парке «Патриот» около 300 членов исторических обществ приняли участие в реконструкции наступательной операции советских войск под кодовым названием «Искра», в ходе которой была прорвана блокада Ленинграда. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Около 300 членов исторических обществ приняли участие в реконструкции с точными копиями оружия и около 20 единиц вооружения и техники времен Великой Отечественной войны. Кроме того, была задействована историческая бронетанковая техника», - сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что военно-историческая реконструкция основана на документальных источниках Центрального архива Министерства обороны РФ.

Операция советских войск под кодовым названием «Искра» проводилась с 12 по 30 января 1943 года. Целью операции был прорыв блокады Ленинграда на участке шлиссельбургско-синявинского выступа под Шлиссельбургом.