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Точные копии оружия и техника времен ВОВ: в парке «Патриот» прошла историческая реконструкция операции «Искра»

Анна Назайкина
18:57 30.01.2021
Наступательная операция советских войск под кодовым названием «Искра» проводилась с 12 по 30 января 1943 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В подмосковном парке «Патриот» около 300 членов исторических обществ приняли участие в реконструкции наступательной операции советских войск под кодовым названием «Искра», в ходе которой была прорвана блокада Ленинграда. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Около 300 членов исторических обществ приняли участие в реконструкции с точными копиями оружия и около 20 единиц вооружения и техники времен Великой Отечественной войны. Кроме того, была задействована историческая бронетанковая техника», - сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что военно-историческая реконструкция основана на документальных источниках Центрального архива Министерства обороны РФ.

Операция советских войск под кодовым названием «Искра» проводилась с 12 по 30 января 1943 года. Целью операции был прорыв блокады Ленинграда на участке шлиссельбургско-синявинского выступа под Шлиссельбургом.

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