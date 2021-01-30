Точные копии оружия и техника времен ВОВ: в парке «Патриот» прошла историческая реконструкция операции «Искра»
В подмосковном парке «Патриот» около 300 членов исторических обществ приняли участие в реконструкции наступательной операции советских войск под кодовым названием «Искра», в ходе которой была прорвана блокада Ленинграда. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Около 300 членов исторических обществ приняли участие в реконструкции с точными копиями оружия и около 20 единиц вооружения и техники времен Великой Отечественной войны. Кроме того, была задействована историческая бронетанковая техника», - сообщили в министерстве.
В ведомстве отметили, что военно-историческая реконструкция основана на документальных источниках Центрального архива Министерства обороны РФ.
Операция советских войск под кодовым названием «Искра» проводилась с 12 по 30 января 1943 года. Целью операции был прорыв блокады Ленинграда на участке шлиссельбургско-синявинского выступа под Шлиссельбургом.