Переломило пополам, как щепку: опубликовано видео крушения турецкого сухогруза

Обнародовано видео момента крушения сухогруза «Арвин» у берегов Турции. Судя по кадрам, судно переломило пополам, как щепку.

Кадры сняты камерой установленной прямо на борту судна. Оно раскачивается на волнах, после чего переламывается.

На записи также слышно, как сразу после случившегося моряки пытаются связаться с диспетчером, но ответа не получают.

Напомним, сухогруз затонул в Черном море 17 января. На борту находилось 12 членов экипажа, среди них двое россиян. Шесть человек погибли, в том числе и один россиянин. Причинами крушения назвали плохие погодные условия и сильный износ судна.