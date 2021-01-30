СМИ узнали о расследовании против Space X из-за нарушения лицензии на запуск космических кораблей

Американские власти инициировали расследование в связи с нарушением компанией Илона Маска Space X лицензии на запуск космических кораблей. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на данные двух источников, знакомых с ситуацией.

Претензии властей связаны с тестовым полетом космического корабля Starship в декабре прошлого года, который завершился взрывом. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование происшествия, а также отказа Space X «придерживаться условий» запуска космических кораблей. Какие именно действия компании вызвали вопросы, не уточняется.

Чиновники также отменили испытания космического корабля, назначенные на 28 января, так как проверяли изменения, внесенные Space X в заявку на лицензию, рассказал источник издания. Маск раскритиковал это решение в Twitter, отметив, что FAA имеет «принципиально неисправную структуру регулирования», правила которой рассчитаны на несколько невозвратных запусков в год с нескольких государственных объектов. По его словам, следуя этим правилам, «человечество никогда не доберется до Марса».

Представитель FAA Стив Кульм, в свою очередь, отметил, что ведомство продолжит работу со SpaceX и разрешит новые запуски только когда убедится, что компания «предприняла необходимые шаги для соблюдения нормативных требований».

Прототип новейшей космической ракеты Starship разбился во время испытательного полета 9 декабря. Авария произошла при посадке судна. Маск отреагировал на это происшествие позитивно. Он отметил, что все необходимые данные в ходе испытания были получены.