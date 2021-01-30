Синоптик оценил влияние надвигающихся геомагнитных бурь на состояние россиян

Синоптик Михаил Леус рассказал «Звезде», что надвигающиеся на России геомагнитные бури, о которых ранее писали СМИ, не окажут влияния на состояние здоровья людей и не будут обладать такой мощной силой.

«Да, какие-то возмущения геомагнитного поля будут, но по тем данным, которые имеются на текущий момент, до уровня магнитных бурь эти возмущения не доберутся. Не спокойное будет, а возмущенное геомагнитное поле, но все же не такое сильное», - подчеркнул специалист. По его словам, вероятность магнитной бури в понедельник, 1 февраля, всего 25%.



«Вообще магнитные бури могут стать причиной полярных или северных сияний и каким-то образом негативно повлиять на работу технических средств. Но магнитная буря при этом должна быть достаточно сильной», - подытожил Леус.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России 1 февраля начнется геомагнитная буря. Об этом сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. Уточнялось, что источником станет южная полярная дыра Солнца.