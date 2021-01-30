Влияет на животных и людей: россиян предупредили о магнитной буре

Геомагнитная буря G1 (Kp=5) пройдет на территории России 1 февраля из-за усиления солнечного ветра. Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

«1 февраля ожидается усиление солнечного ветра, истекающего из "отростка" (выступа) южной полярной корональной дыры», – информирует ведомство.

Корональные дыры – это области солнечной короны с пониженной плотностью и температурой плазмы. Освободившаяся из них плазма становится частью солнечного ветра, который устремляется к Земле.

Магнитные бури уровня G1, то есть слабые, случаются довольно часто. Они могут воздействовать на самочувствие человека, миграцию животных, космические спутники, а также вызвать слабые колебания электросетей и полярные сияния. Kp-индекс указывает на возмущение магнитного поля Земли, вызванного солнечным ветром, и колеблется от 0 (низкая активность) до 9 (интенсивная геомагнитная буря).

Ранее ученые рассказали о возможных негативных последствиях магнитных бурь.