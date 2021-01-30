«Звезда с очень сложной судьбой»: скончалась народная артистка России Алла Йошпе

В Москве на 84-м году жизни скончалась народная артистка России, эстрадная певица Алла Йошпе. Об этом сообщила писательница Мария Арбатова в своих соцсетях.

«Умерла Алла Йошпе - человек нереальной красоты и таланта. Дай бог Стахану (Стахан Рахимов - муж певицы, с которым она выступала дуэтом) здоровья и сил перенести эту потерю», - написала Арбатова.

Писательница рассказала «Звезде» о том, что у певицы были проблемы с сердцем. Арбатова общалась с дочерью исполнительницы, которая сама является врачом.

«Алла ушла из-за проблем с сердцем. Я переписывалась с ее дочкой Татьяной. Это была тяжелая и ожидаемая ситуация. Ее дочка врач, поэтому она понимала, что в больнице делают все возможное. Супруг Аллы находился в другой больнице. Стахан тоже болеет», - подчеркнула Арбатова.

По ее словам, Алла Йошпе была уникальным и талантливым человеком. Время было не властно над ней, как подчеркнула писательница.

«Я отношусь к поколению, для которого Алла не просто звезда, но звезда с очень сложной судьбой. Она была уникальным и талантливым человеком на сцене и в жизни. Алла родилась красавицей и ушла красавицей», - подытожила Арбатова.

Певица Алла Йошпе родилась в 1937 году в Москве. В 60-70-х годах прошлого века дуэт Йошпе и Рахимова был на пике славы.

В 2002 году супруги стали народными артистами России. Наиболее известными песнями дуэта стали композиции «Алеша», «Ночка луговая», «Осенние листья», «Соловьи, соловьи».