Военные ЗВО и юнармейцы почтили память детей-антифашистов в Воронежской области

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) совместно с жителями Воронежа возложили цветы, свечи и игрушки к памятнику героям-орлятам в День освобождения деревни Девица Воронежской области.

В мероприятии приняли участие ученики образовательных учреждений и юнармейцы. В ходе митинга участники прошли маршрут от памятника «девицким орлятам» до места их расстрела, который произошел на глазах у односельчан. После колонна отправилась на могилы детей-антифашистов. Общая протяженность маршрута составила свыше 5,5 тысяч шагов.

Дети в возрасте от 12 до 15 лет противостояли оккупации немецко-фашистских захватчиков: они прокалывали гвоздями колеса немецких автомобилей, похищали у фашистов оружие и затем тайно передавали его партизанам, перерезали провода телефонной связи. Когда немцы все-таки рассекретили молодых партизан, их заставили расчистить снег и выкопать себе могильную яму.

В 1967 году жители села обратились о создании памятника детям-антифашистам. А в 2015 году был установили мемориальный комплекс «Орлятам – вторые крылья».