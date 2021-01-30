Путин обсудил с Алиевым начало работы российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.

Российский лидер Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым начало работы совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в Кремле.

Сообщается, что Алиев поздравил российского президента с открытием российско-турецкого мониторингового центра. Лидеры двух стран подчеркнули, что он послужит делу обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе.

«Главы государств также выразили удовлетворение успешным развитием российско-азербайджанских отношений по всем направлениям», - говорится в сообщении.

Кроме того, Алиев и Путин выразили уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних связей.

Ранее замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта будет способствовать установлению прочного мира в регионе.