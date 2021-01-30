Врач рассказала о пользе и вреде употребления коллагена внутрь

Российский диетолог Анна Белоусова рассказала «Звезде», что употребление коллагена возможно, как внутрь, так и наружу. Однако, по словам специалиста, для поддержания тонуса кожи эффективнее употреблять его в чистом виде или с помощью крема, в состав которого входит данный белок.

«Коллаген, который к человеку поступает в составе мяса, рыбы, птицы, холодца, действительно в организме распадается на аминокислоты, как любой другой белок. Никакой белок не усваивается прямиком в кровь. Другое дело, аминокислоты того же коллагена поступают в кровь, они приходят в то место, куда им надо, но это необязательно кожа. Есть связки, мышцы»- отметила диетолог.

По ее словам, коллаген подтягивает все ткани, которые нуждаются в белке. При этом в большинстве случаев коллаген лучше употреблять не внутрь, а наружу.

«Есть кремы с коллагеном, есть чистый коллаген, который наносится на кожу. Это гораздо эффективнее, нежели употребление его внутрь, если мы говорим о коже. Тем не менее, людям старше 35 лет не повредит и внутрь употреблять коллаген. Потому что необходимо поддерживать связки и суставы», - подытожила врач.

Ранее ученые назвали продукты для сохранения молодости кожи. По словам специалистов, внимание следует переключить на еду, которая богата антиоксидантами, коллагеном и минералами.