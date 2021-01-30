В стране и мире Путин назначил Андрея Столярова врио главы федеральной территории «Сириус» Анна Касаткина Территория «Сириус» станет экономически самостоятельным образованием вдоль черноморского побережья. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы федеральной территории «Сириус» Андрея Столярова. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. «Назначить Столярова Андрея Олеговича временно исполняющим обязанности главы федеральной территории "Сириус" до назначения главы администрации федеральной территории "Сириус"», – говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания – 30 января. Проект закона «О федеральной территории "Сириус" в развитие Конституции РФ» одобрен Советом Федерации 16 декабря. Федеральная территория протянется по черноморскому побережью Имеретинской бухты в Сочи до абхазской границы. Согласно законопроекту, «Сириус» станет новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным, с собственным бюджетом, имуществом и имущественными правами. Бюджет федеральной территории начнет формироваться с 2022 года. Поэтапная организация функционирования федеральной территории будет проводиться в течение пятилетнего переходного периода – до 31 декабря 2025 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика