БДК «Петр Моргунов» завершил межфлотский переход с Балтики и прибыл в Североморск

Большой десантный корабль проекта 11711 «Петр Моргунов» завершил межфлотский переход с Балтики на Северный флот и прибыл в Североморск, который станет основным пунктом базирования судна. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

Швартовка корабля прошла под звуки оркестра Северного флота. В торжественной церемонии принял участие командующим флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. Он приветствовал экипаж судна и поздравил с прибытием в Североморск. По традиции командующий флотом вручил командиру «Петра Моргунова» капитану 2 ранга Вячеславу Соловьеву жареного поросенка.

Моисеев отметил, что БДК в основном будет действовать в морях Северного Ледовитого океана в составе арктической группировки Северного флота.

«Корабль примет участие в предстоящих учениях Северного флота. Планы боевой и оперативной подготовки для него уже сверстаны», - сказал он.

Большой десантный корабль «Петр Моргунов» - второй по счету большой десантный корабль проекта 11 711, построенный на судостроительном заводе «Янтарь» в соответствии с программой военного кораблестроения для ВМФ России.

Корабль получил наименование в честь первого кавалера ордена Нахимова I степени, начальника береговой обороны Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны, генерал-лейтенанта Петра Моргунова.