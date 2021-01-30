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БДК «Петр Моргунов» завершил межфлотский переход с Балтики и прибыл в Североморск

Михаил Аброськин
Анна Назайкина
16:30 30.01.2021
Новый корабль в основном будет действовать в морях Северного Ледовитого океана в составе арктической группировки Северного флота.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны РФ
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Большой десантный корабль проекта 11711 «Петр Моргунов» завершил межфлотский переход с Балтики на Северный флот и прибыл в Североморск, который станет основным пунктом базирования судна. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

Швартовка корабля прошла под звуки оркестра Северного флота. В торжественной церемонии принял участие командующим флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. Он приветствовал экипаж судна и поздравил с прибытием в Североморск. По традиции командующий флотом вручил командиру «Петра Моргунова» капитану 2 ранга Вячеславу Соловьеву жареного поросенка.

Моисеев отметил, что БДК в основном будет действовать в морях Северного Ледовитого океана в составе арктической группировки Северного флота.

«Корабль примет участие в предстоящих учениях Северного флота. Планы боевой и оперативной подготовки для него уже сверстаны», - сказал он.

Большой десантный корабль «Петр Моргунов» - второй по счету большой десантный корабль проекта 11 711, построенный на судостроительном заводе «Янтарь» в соответствии с программой военного кораблестроения для ВМФ России.

Корабль получил наименование в честь первого кавалера ордена Нахимова I степени, начальника береговой обороны Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны, генерал-лейтенанта Петра Моргунова.

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