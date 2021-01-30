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В МИД РФ рассказали о позиции Москвы по кипрскому урегулированию

Роман Захаров
01:58 30.01.2021
Александр Грушко заявил, что устаревшие военные гарантии в вопросе Кипра должны быть заменены гарантиями СБ ООН.
В МИД РФ рассказали о позиции Москвы по кипрскому урегулированию
© Фото: pixabay
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Позиция России по кипрскому урегулированию остается неизменной - решение должно опираться на резолюции Совбеза ООН. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Дипломат отметил, что чем ближе приближается момент, когда состоится встреча в формате «ООН плюс 5» (встреча запланирована на март 2021 года - прим. ред.), тем больше, по его мнению, появляется спекуляций относительно того, на какой основе будут вестись переговоры.

«Действительно, в последние годы из различных столиц доносятся сигналы о том, что наиболее реалистичной формулой будет создание двух государств, либо создание рыхлой федерации, либо конфедерации. Но наша позиция остается неизменной. Есть соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, которые четко указывают на то, что решение должно опираться на принцип двухобщинности и двузональности. Российская Федерация исходит из этого, так же как исходит из того, что нынешние устаревшие военные гарантии должны быть заменены гарантиями Совета Безопасности ООН», - приводит РИА Новости его слова.

Замминистра добавил, что многое будет зависеть от того, какую позицию решат занять сами стороны.

«Но если говорить о концептуальной основе встречи, которая пройдет, и это подтверждено сигналами со стороны генерального секретаря ООН, она должна пройти в рамках тех резолюций Совета Безопасности ООН, которые в свое время определили путь, по которому должен двигаться процесс урегулирования», - объяснил Грушко во время беседы с российскими журналистами в Афинах позицию Москвы.

Напомним, по инициативе генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша готовится неформальная пятисторонняя встреча с участием лидеров двух общин Кипра, а также Греции, Турции и Великобритании - трех государств-гарантов независимости, территориальной целостности и безопасности острова.

Кипр фактически разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, которое было спровоцировано попыткой присоединения острова к Греции. Турецкие военные оккупировали 37% территории острова и в 1983 году на оккупированной части провозгласили Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), которую признала только Турция.

Переговоры о воссоединении Кипра ведутся между греческой и турецкими общинами при посредничестве ООН, но пока неизвестно, когда они возобновятся после провала очередного раунда, который состоялся в Швейцарии в 2017 году.

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