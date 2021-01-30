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В России начнет действовать новый перечень запретов на использование автомобиля

Виктория Ивашечкина
15:30 30.01.2021
В частности, на машине нельзя будет ездить в том случае, если замок ремня безопасности не фиксирует язычок лямки.
В России начнет действовать новый перечень запретов на использование автомобиля
© Фото: Mikes-Photography, Pixabay
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МВД России с 1 июня текущего года планирует ввести новый перечень запретов на использование автомобиля.

В частности, одно из новшеств состоит в запрете на использование летней резины зимой и зимней летом. Более того, нельзя будет пользоваться машиной, если зимние шины установлены не на всех колесах.

Также с 1 июня водители будут обязаны ставить колеса того размера, который предусмотрен заводом-изготовителем автомобиля, передает ТАСС.

Кроме того, на машине нельзя будет ездить не только когда на ремне есть видимые надрывы на лямке или ремень отсутствует вовсе. Но также и в том случае, если замок не фиксирует язычок лямки или не выбрасывает его после нажатия на кнопку замыкающего устройства.

Более того, новшества коснутся и битопливных автомобилей, которые заправляются газом. С 1 июня на каждом газовом баллоне должен иметься паспорт, оформленный его изготовителем.

Ранее в МВД анонсировали эксперимент по внедрению электронных прав и документов на машину. При этом эксперимент не предусматривает того, чтобы автолюбители не брали с собой документы.

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