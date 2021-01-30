СМИ назвали владельца «дворца» в Геленджике

Нашумевший «дворец» на мысе Идокопас в районе Геленджика принадлежит бизнесмену Аркадию Ротенбергу. Об этом он сам заявил в интервью Telegram-каналу Mash.

«Теперь это будет не секрет. Я являюсь бенефициаром. Достаточно сложный был объект, было много кредиторов. Мне удалось стать бенефициаром. Эта находка, место шикарное», - сказал он в видеоролике, опубликованном на канале.

По словам Ротенберга, он приобрел объект несколько лет назад. На месте ведется строительство апарт-отеля, добавил он. Предприниматель отметил, что такой вид бизнеса ему очень нравится, он занимается им давно и уже имеет несколько гостиниц в других туристических местах.

Ранее Mash показал здание «дворца» изнутри. Журналисты не нашли роскошного убранства, которое ему приписывали, обнаружилась лишь стройка с лесами по периметру и бетонными стенами.