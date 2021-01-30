Американский посол заявил, что США не будут ослаблять санкции против РФ

США и их союзники не ослабят санкции против России, введенные в связи с ситуацией на Украине. Об этом заявил посол США в РФ Джон Салливан.

«Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий», - сказал сказал дипломат.

Салливан добавил, что вопрос о действиях на Украине остается приоритетным для администрации США.

«Как исполнительная ветвь власти, так и Конгресс неизменно заявляли о недопустимости изменения границ без соблюдения закона», - сказал Салливан в интервью телеканалу «Дождь».

После воссоединяя Крыма с России путем референдума в 2014 году, на котором большинство жителей региона проголосовали за воссоединение с РФ, США и Евросоюз начали вводить санкции, которые постепенно расширялись. И сейчас ограничения касаются банковского и промышленного сектора российской экономики.