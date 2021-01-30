Пожар на северо-западе Москвы локализован

Пожар на северо-западе Москвы в промзоне Тушино локализован на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщают в столичном ГУ МЧС РФ.

«К месту пожара направлено свыше 120 человек личного состава и 30 единиц техники. Прибыл пожарный вертолет Ка-32. В 13.46 пожар локализован на площади 500 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что возгорание происходит по адресу Походный проезд, дом 24. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Происходило факельное горение и взрывы газовых баллонов.

По предварительной информации, причиной крупного пожара в промзоне Тушино стало возгорание топливозаправщика.