Военные врачи выяснили, что лечение больных COVID-19 плазмой вакцинированных доноров более эффективно

В результате исследований Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге выяснилось, что лечение пациентов с COVID-19 плазмой вакцинированных доноров показывает большую эффективность, чем метод с плазмой переболевших новой инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что впервые метод лечения с плазмой вакцинированных доноров применили в военном госпитале им. Бурденко. А с ноября прошлого года этот способ был внедрен в лечебных учреждениях Минобороны России.

«В Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге проводится научно-исследовательская работа по оценке эффективности применения плазмы вакцинированных при лечении новой коронавирусной инфекции. Исследования показали более высокую вируснейтрализующую активность плазмы вакцинированных доноров, по сравнению с плазмой переболевших», - говорится в сообщении военного ведомства.

Для донорства отбирают вакцинированных с высоким содержанием в крови нейтрализующих вирус антител, что составляет около 10 % от общего количества всех привитых, уточнили в Министерстве.

Кроме того, отмечается, что в прошлом году в военно-медицинских организациях МО РФ уже удалось накопить более 100 литров плазмы получивших вакцину. По информации ведомства, с хорошим клиническим эффектом перелито около 50 литров плазмы пациентам со среднетяжелым и тяжелым течением COVID-19.

«В 2021 году планируется заготовить более 120 литров эффективной иммунизированной плазмы», - сообщили в МО РФ.

В данный момент, чтобы отобрать доноров, более 1 тысячи военнослужащих, получивших вакцину, учавствуют в исследованиях для определения вируснейтрализующей активности плазмы крови.