В Самарской области 31 января объявлен днем траура после ДТП с участием автобуса

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил 31 января в регионе днем траура по погибшим в рейсовом автобусе после столкновения с грузовиком в районе села Заборовка Сызранского района.

Ранее в Ульяновской области объявили 31 января днем траура по погибшим в аварии . Трагедия произошла вечером в пятницу на 873 километре федеральной автодороги М-5 «Урал». По данным МЧС, грузовой автомобиль DAF столкнулся с рейсовым автобусом Citroen. В аварии погибли 12 человек. В реанимации находятся еще 11 человек, в том числе полугодовалый ребенок.

По предварительной информации, ДТП могло произойти из-за того, что водитель грузовика допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу движения. Заведено уголовное дело.