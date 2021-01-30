МЧС направило пожарный вертолет к месту возгорания на юго-западе Москвы

К месту возгорания на северо-западе Москвы в промзоне в Тушине направляется пожарный вертолет, сведения о пострадавших с места происшествия не поступали. Об этом сообщили «Звезде» в ГУ МЧС РФ по Москве.

«По адресу Походный проезд, д. 24 происходит возгорание газового топлезаправщика. Площадь возгорания на данный момент уточняется. Поданы пожарные стволы на тушение. К месту пожара следует пожарный вертолет. Возможно его применение в тушении пожара. Сведения о пострадавших с места не поступало»,- говорится в сообщении.

Также ранее стало известно, что причиной возгорания в промзоне стало воспламенение топливозаправщика. Пожару присвоен третий ранг сложности. Происходит факельное горение и взрывы газовых баллонов.

Сообщается, что к тушению привлекли авиацию. Пожар происходит на Туристкой улице. Как сообщает ТАСС, из-за высокой температуры и взрывов экстренные службы не могут подобраться к очагу возгорания.